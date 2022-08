Vídeo: Casal sofre acidente e fica preso às ferragens na rodovia próximo engenho Maribondo em Guarabira

Um casal que estava em um veículo Gol de cor branca e placas de Guarabira, se envolveu em um grave acidente no final da manhã desta segunda-feira(1/08). O acidente aconteceu na rodovia que dá acesso a Pirpirituba, próximo ao engenho marimbondo, Guarabira.

As vítimas ficaram presas as ferragens, pois de acordo com o estado do veículo acredita-se que o mesmo capotou ao sair da rodovia. De acordo com as informações do casal é de Guarabyra e foi levado para o hospital de trauma devido à gravidade dos ferimentos.

