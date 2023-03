VÍDEO: Comandante do 4ºBPM tranquilaliza população das cidades na divisa com o RN. “está tudo sob controle”

O comandante do 4º Batalhao da PM sediada em Guarabira, coronel Sinval Silva, em contato com a redação do Portalmidia disse que a situação está sob controle, apesar de alguns municípios terem suspendido as aulas, devido aos ataques realizados pelo crime organizado em cidades do Rio Grande do Norte.

Nós tambem conversamos com o coronel Gilberto Felipe, comandante da Regional 3 que é responsável pela segurança de 56 cidades, ele disse que a Operação Divisa Segura está em andamento desde terça-feira (14) inicio desta semana. Ele salientou que os prefeitos dessas cidades ou secretários de educação antes de tomar qualquer decisão é importante entrar em contato com a policia, pois infelizmente algumas fake news estão sendo espalhadas na redes sociais, tocando o terror nas pessoas.

