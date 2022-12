Vídeo: discussão entre vereadores termina em pancadaria na Câmara de Sapé

A transmissão da sessão pelas redes sociais foi interrompida logo depois que a briga começou.

A discussão ocorreu durante a 16ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo. De acordo com as primeiras informações, tudo começou após o vereador que presidia a sessão relatar que alguns vereadores teriam se negado a fazer a leitura da ata. Em poucos minutos a discussão já estava generalizada e alguns parlamentares presentes tentaram apartar a briga.

Mais informações em instantes.

