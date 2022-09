VÍDEO: Em comício, prefeito critica oposição: “hoje eles têm o tamanho de um p******* de uma lêndea”

O discurso do prefeito Pedro Caetano (União), da cidade de Bom Sucesso, no Sertão da Paraíba, viralizou e está chamando atenção nos grupos de WhatsApp. Na noite desta terça-feira (20), de cima do palanque de um comício realizado em Bom Sucesso, Pedro Caetano utilizou uma expressão pouco usual para criticar a oposição. “Hoje eu não digo que a oposição de Bom Sucesso é do tamanho de um ‘priquito de uma gia’. É do tamanho do priquito de uma lêndea”, declarou Pedrinho.

O trecho do discurso chamou atenção devido à força da expressão “priquito de lêndea”. Na região, essa expressão é popular e comumente utilizada para expressar algo que seja minúsculo, de tamanho microscópico.

O evento político foi realizado com os candidatos apoiados pelo prefeito. Conforme apurou o ClickPB, estavam no palanque no momento do discurso, Márcio Roberto (Republicanos), Efraim Filho (União Brasil), a vice-prefeita do município (Olyvia Priscilla). O prefeito de São Bento, Dr. Jaques, também estava presente, representando o candidato a deputado federal Murilo Galdino (Republicanos).

Os discursos que ocorreram ao longo do encontro foram compartilhados não apenas por populares, mas também no perfil oficial de Pedro Caetano (conteúdo no fim da matéria). No trecho em que compara a força da oposição, é possível ver e ouvir inúmeras risadas no palanque.

Confira o vídeo:

clickpb