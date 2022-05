Vídeo flagrou ônibus de Aleksandro a 120 km/h antes de acidente; veja

O ônibus da dupla Conrado e Aleksandro foi flagrado trafegando em alta velocidade na rodovia Regis Bittencourt pouco antes do grave acidente que matou o cantor Aleksandro e outras cinco pessoas neste sábado (7/5).

Na gravação, feita por outro motorista, o ônibus da dupla sertaneja aparece percorrendo a via a mais de 120 km/h. “Depois acontece acidente”, alerta a voz do homem.



O ônibus que transportava a equipe da dupla Conrado e Aleksandro tombou na rodovia Régis Bittencourt, interior de São Paulo, pela manhã. Conrado segue internado com ferimentos leves e outras 11 pessoas da equipe também estão hospitalizadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que um pneu furado pode ter sido a causa do grave acidente. De acordo com a PRF, isso pode ter feito o motorista perder o controle do veículo, mas os detalhes ainda estão sendo investigados.

