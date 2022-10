Vídeo: grupo assalta posto em Mataraca, faz funcionários e clientes reféns e farda do exército é usada para o crime

Conforme as filmagens obtidas que foram feitas por câmeras de segurança do local, três homens armados dão reforço, enquanto um deles vestido com roupa do exército entra dentro da sala do financeiro para tentar roubar dinheiro.

Um grupo de bandidos invadiu um posto de combustível na região de Mataraca, assaltou e fez refém diversos clientes e funcionários na madrugada desta terça-feira (18). Ao todo quatro homens foram flagrados cometendo o crime.

Conforme as filmagens obtidas que foram feitas por câmeras de segurança do local, três homens armados dão reforço, enquanto um deles vestido com roupa do exército entra dentro da sala do financeiro para tentar roubar dinheiro.

Ao entrar em uma das salas ele percebe a existência das câmeras e com um martelo quebra os equipamentos. No entanto, é possível ver o rosto e o corpo do criminoso antes do equipamento ser depredado.

Equipes da Polícia foram acionadas até o local, mas até o momento nenhum dos suspeitos foi identificado. A polícia segue em diligências para tentar prender o grupo. Ninguém foi morto durante o crime.

clickpb