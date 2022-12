VÍDEO: HADDAD AFIRMA QUE GRANDE DESAFIO DA ECONOMIA SERÁ CORRIGIR ERROS DESTE ANO

Em reunião de anúncio de sua nova equipe econômica, Fernando Haddad (PT), indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ministro da Fazenda, falou sobre os desafios que estão por vir no próximo ano. “Nós temos problemas criados esse ano para corrigir”, disse.

Segundo ele, uma série de medidas alcançaram centenas de bilhões de reais e foram tomadas sem cálculo de impacto. “Por exemplo, o INSS. Foram retirados os filtros para acabar artificialmente com a fila de última hora. Quando se faz isso, vc infla seu cadastro e coloca 17 bilhões na conta”.

“Ainda sem preocupação com a qualidade do gasto ou com a justiça do benefício. Apenas pensando eleitoralmente e desesperadamente o que fazer para rever um quadro eleitoral desfavorável. É isso que vamos ter que resolver no ano que vem”, finalizou.

Metropoles

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram