Vídeo: homem arrasta e agride idoso em porta de agência bancária

Um homem de 32 anos agrediu um idoso de 66 na fila de um banco no Centro de Teófilo Otoni, município de Minas Gerais, nessa quinta-feira (31/3). O suspeito estava com um cachorro de grande porte e confrontou o idoso na porta da agência. Segundo o autor, a vítima estaria vendendo lugares na fila do banco.

O caso ocorreu por volta das 6h15, na rua Padre Virgolino. Pelas imagens, é possível ver o idoso sendo puxado e arrastado pela perna até a rua, quase batendo a cabeça no meio-fio. À polícia, o homem afirmou que o idoso estava vendendo lugares na fila do banco, por isso o tirou de lá, mas nega tê-lo ameaçado com o cachorro.

metropoles