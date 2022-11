Vídeo: homem confessa ter estrangulado menina achada morta em GO

Um homem identificado como Reidimar Silva Santos, de 31 anos, foi preso temporariamente por suspeita de ter assassinado Luana Marcelo, de 12 anos, desaparecida ao sair para comprar pão no bairro Madre Germana II, em Goiânia ( GO ). Ele teria estrangulado a menina até a morte.O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (29/11), enterrado na casa de Reidimar, sob terra e entulhos. Ele indicou o local quando a Polícia Civil do estado foi até a residência para cumprir um mandado de prisão temporária.