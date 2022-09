VÍDEO: Homem é flagrado arrombando veículo no Cuiá, em João Pessoa

Um homem foi flagrado nesta quarta-feira (14) arrombando um veículo estacionado em região residencial no bairro do Cuiá, zona sul de João Pessoa. O crime foi flagrado pelo circuito de câmeras de segurança de uma residência e o vídeo foi obtido pelo ClickPB.

No vídeo, é possível ver que o suspeito estaciona um veículo atrás do alvo, desce com uma ferramenta e começa a arrombar a porta do carro. Após abrir, o suspeito leva objetos pessoais, abre o porta malas e leva também o estepe do veículo.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

clickpb