Vídeo: homem é flagrado furtando produtos e escondendo na cueca, em Bayeux

Câmeras de monitoramento registraram quando um homem furta diversos produtos de uma farmácia no município de Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa, e esconde os objetos na calça e na cueca. As imagens foram capturadas esta semana, no centro da cidade. O acusado estava em uma fila de atendimento, e aproveita da quantidade de pessoas no local para realização a ação.

Em um trecho do vídeo é possível ver que nem mesmo a chegada de um funcionário da loja próximo, intimida o homem, que está de camisa vermelha. Após furtar cerca de três objetos, ele sai do estabelecimento.

Até o momento o acusado não foi identificado e o caso segue sendo investigado pela polícia. Informações também podem ser repassadas através do disque-denúncia, por meio do número 197. Veja o flagra: