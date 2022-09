Vídeo: homem lança água em Bolsonaro durante motociata em Curitiba

Presidente estava em Curitiba, e um vídeo registrou o momento; fontes da campanha afirmaram que se tratava de água.

Durante uma motociata na tarde desta quarta-feira (31), em Curitiba, um homem parece atirar um objeto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Imagens registradas por um fotógrafo da região mostram o momento em que o chefe do Executivo se assusta com o gesto. Fontes da campanha afirmaram ao repórter Thiago Nolasco, da Record TV, que se tratava de água.

O presidente passa junto a outros motociclistas, com batedores da Presidência ao lado. Um homem parece jogar algo em direção ao chefe do Executivo. Bolsonaro, que está sem capacete, tenta proteger o rosto. O vídeo, registrado pelo fotógrafo Chen NV, mostra que o presidente segue com a moto, levando uma pessoa na parte de trás.









R7

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram