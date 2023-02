vídeo: Homem levanta carrinho de compras e arremessa contra cabeça de mulher

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, identificado como Rogério Santos da Silva, 37 anos, arremessa um carrinho de compras contra a cabeça de uma mulher em um supermercado de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (16/2), mas foi divulgado somente nesta quarta (22/2).Na gravação, feita pelo circuito interno do estabelecimento, é possível observar que a vítima aguarda em uma fila, quando o agressor pega um carrinho e arremessa contra ela. Apesar da gravidade do caso, a mulher não se feriu gravemente.