Vídeo: homem tem celular furtado ao tentar tirar foto com Lula

Um homem teve o celular furtado após tentar tirar uma foto com o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Montes Claros (MG) na noite desta quinta-feira (15). O registro foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

Durante o final do comício, o presidenciável passou entre os apoiadores para cumprimentá-los, quando uma menina que estava nos ombros do homem segurou o rosto de Lula como um gesto de carinho. Lula se aproximou da menina e deu um beijo. No momento, o homem tentou tirar uma selfie para registrar o ocorrido, mas uma mão apareceu e retirou o celular da mão dele.

Nas imagens é possível ver que a menina ficou abalada após presenciar o furto. Não se sabe ainda se quem pegou o celular era um apoiador ou segurança de Lula. Também não há informações se o homem conseguiu recuperar o celular já que havia muitas pessoas no local também querendo cumprimentar o petista.

clickpb