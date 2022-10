Vídeo: Idoso bolsonarista avança cadeira de rodas contra petistas no RS

Os petistas avisaram que estavam gravando a cena e iriam denunciá-lo.

Um vídeo que ultrapassou 3 milhões de visualizações no Twitter mostra um idoso bolsonarista avançando contra um grupo de apoiadores do ex-presidente Lula com uma cadeira de rodas motorizada. O caso aconteceu na Praça da República, na cidade de Ijuí (RS) na tarde de sábado (29).

Nas imagens, é possível ver uma bandeira nacional afixada na parte frontal da cadeira, além de adesivos do presidente Bolsonaro colados na parte de trás. Os petistas aparecem segurando bandeiras da campanha de Lula e, em seguida, são atacados pelo senhor.

O episódio

Discutindo com os eleitores de Lula, ele logo avança com a cadeira em direção a uma mulher que usa a camiseta vermelha. Ao se deparar com o ataque, ela coloca às mãos e segura a cadeira de rodas.

Ao recuar do grupo citado, o idoso mira um homem que veste uma camiseta preta e logo foge ao perceber a movimentação suspeita. Enquanto avança no grupo, o idoso é alvo de gritos, que afirmam que além de gravado, ele será denunciado.

Aconselhado a voltar para sua casa, ele desiste do ataque e se afasta. Até o momento, o local em que ocorreu o episódio viral não foi identificado.

