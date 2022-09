Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge arranha-céu na China

Chamas se alastraram pelo edifício da empresa estatal de telecomunicações, com 42 andares e 218 metros de altura; segundo os bombeiros, não houve vítimas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um arranha-céu de 218 metros de altura na área central da China nesta sexta-feira. O fogo, já extinto, afetou o prédio da empresa estatal de telecomunicações China Telecom, localizado na capital da província de Hunan, Changsha, com uma população de dez milhões de habitantes. Segundo informações preliminares dos bombeiros, não houve vítimas.









Imagens impressionantes transmitidas pela televisão estatal CCTV ou publicadas na rede social Weibo mostram imensas chamas alaranjadas rasgando toda a lateral do prédio de 42 andares. Uma grossa coluna preta pode ser vista escapando do prédio e pessoas fugindo para não serem atingidas por detritos incandescentes que caem do céu.

Internautas publicaram imagens de um longo braço articulado por bombeiros que jogou água contra a superfície preta do prédio, parcialmente queimado. De acordo com o jornal South China Morning Post, foram mobilizados cerca de 280 bombeiros.

“De acordo com uma investigação preliminar, (o incêndio) teria ocorrido em uma parede externa do prédio”, disseram bombeiros da província de Hunan na rede social Weibo, acrescentando que o primeiro pedido de socorro foi às 15h48 (no horário local). “O fogo foi extinto e não foram encontradas vítimas”.

“O fogo foi apagado às 16h30” e “as comunicações (por telefone) não foram interrompidas”, disse a China Telecom em uma mensagem postada no Weibo confirmando a ausência imediata de vítimas.

O arranha-céu foi concluído em 2000, de acordo com a CCTV. Esta relativa modernidade do edifício poderia explicar em parte a ausência de vítimas. Edifícios nas grandes cidades da China praticam regularmente simulações de incêndio.

De qualquer forma, a China é frequentemente palco de incêndios mortais, cuja razão é a aplicação às vezes negligente de regulamentos de segurança e construções ilegais que podem complicar a evacuação.

Em junho de 2021, um incêndio em uma escola de artes marciais na província central de Henan deixou 18 mortos, a maioria crianças entre 7 e 16 anos. Na ocasião, a mídia oficial indicou que o prédio onde a escola estava localizada não havia passado nas verificações de segurança exigidas.

Em 2017, dois incêndios mataram mais de 20 pessoas em bairros de Pequim habitados por trabalhadores migrantes de outras províncias. E, em 2010, um grande incêndio devastou um prédio residencial de 28 andares em Xangai, matando 58 pessoas.

Por O Globo