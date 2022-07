Uma Kombi foi destruída pelo fogo durante a madrugada desta terça-feira (26), na cidade de Guarabira, na rua Delfino Cosme, no bairro do Nordeste. O veículo pertence ao comerciante ivanildo do ovo e era utilizado como instrumento de trabalho no dia a dia.

O corpo de bombeiros foi chamado e evitou que o incêndio chegasse até a rede elétrica ou se espalhasse para alguma residência. Não há relatos de feridos, nem das causas do incidente.

