Vídeo: manifestantes atiram em caminhões de empresa de Blairo Maggi

Um comboio de caminhões da Amaggi, que tem como acionista o ex-governador, ex-senador e ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, sofreu um atentado a tiros nesse domingo (27/11). A situação ocorreu na BR-163, em Novo Progresso ( PA ), divisa com do Pará com Mato Grosso , por manifestantes que tentam bloquear a via.