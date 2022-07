Vídeo mostra explosão causada por vazamento de gás no Recife; quatro pessoas ficaram feridas

Caso ocorreu no bairro de Água Fria, na Zona Norte, no domingo (25).

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou o momento de uma explosão causada por um vazamento de botijão de gás, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife (veja vídeo acima). O acidente, que aconteceu no domingo (24), deixou quatro pessoas feridas, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As imagens são fortes. É possível ver, inicialmente, homens entrando numa loja e retirando alguns objetos. Sai fumaça do imóvel, que fica na Rua São Sebastião. Um dos objetos retirados é um botijão de gás. É possível ouvir, também, a mulher que grava o vídeo falando sobre um vazamento de gás.

Em seguida, um clarão amarelo formado pela explosão toma conta do local e as pessoas começam a gritar. um homem aparece correndo e, sobre ele, é possível ver partes da roupa que ele usava, que derreteu.

Outro vídeo mostra o interior da loja com vários objetos queimados. Por fim, outras imagens mostram carros do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, um homem de 35 anos teve queimaduras no rosto, braços e tórax.

Explosão causada por vazamento de gás, no Recife — Foto: Reprodução/WhatsApp

Ele foi socorrido por bombeiros e levado para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife. O nome dele não foi divulgado e, por isso, o g1 não teve acesso ao estado de saúde.

O Samu informou que houve mais três feridos. Dois deles precisaram ser levados para o Hospital da Restauração. Outro recusou ser levado para a unidade de saúde.

Os dois homens socorridos pelo Samu foram identificados como Maurício Leal Guedes, 49 anos, e Marcelo Arthur de Andrade, 28 anos.

A assessoria de comunicação do HR confirmou que eles estavam na unidade de saúde, nesta segunda-feira (25), mas não havia detalhes do estado de saúde até a última atualização desta reportagem.

