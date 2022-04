Vídeo mostra momento em que adolescente tenta esfaquear aluno em escola pública

O vídeo começa com dois adolescentes brigando dentro da sala de aula. Em seguida, funcionários aparecem tentando apartar a briga, quando uma adolescente, de camisa branca, chega com uma faca e tenta atingir um dos adolescentes. Ela erra o golpe e em seguida é contida pelos funcionários.

Inicialmente, a Polícia Militar tratou o caso como sendo o de uma adolescente, ex-aluna da instituição, que teria sido esfaqueada por um estudante. Porém, de acordo com o comandante do 10º Batalhão da PM de Campina Grande, Alysson Figueiredo, a situação mudou após a polícia receber um vídeo filmado dentro de uma sala de aula, no momento do conflito.