Vídeo mostra Nattanzinho e equipe deitados no chão durante tiroteio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Nattanzinho e sua equipe deitados no chão do camarim durante um tiroteio momentos antes do show do cantor que aconteceria na madrugada deste sábado (12/11), em Floriano, no Piauí. A confusão começou logo após a apresentação de Xand Avião. O dono do hit Tem Cabaré Esta Noite subiria ao palco na sequência.

Uma briga teria se iniciado às 2h e terminou com os disparos. O homem que morreu foi encontrado com uma arma na cintura e outra ao lado do corpo, segundo o G1.

Nattanzinho explicou que o tiroteio aconteceu antes dele subir ao palco.