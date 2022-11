Vídeo: motorista salva 6 crianças dentro de kombi incendiada em posto

As chamas começaram no motor do veículo, enquanto o grupo parou no posto para abastecer. Além das crianças, haviam cinco adultos no carro.

Os passageiros saíram às pressas de dentro da kombi, que era usada por um projeto social. Apesar do susto, ninguém se feriu no incêndio. “No começo, foi desesperador. A maior preocupação era que o posto explodisse por conta das chamas. Foi tudo muito rápido”, relata o motorista Rafael Santana.

Um dos frentista usou um extintor de incêndio para conter as chamas que se espalharam pelo chão do posto, por causa do combustível. O motor do automóvel ficou completamente destruído.

Segundo Rafael, ele e alguns reuniram-se na data para levar as crianças para passear. Durante o percurso, eles decidiram abastecer, momento em que o veículo pegou fogo. “Ainda não sabemos o que teria causado o fogo no motor, pois ele havia sido trocado recentemente”, conta.

O motorista é fundador do Instituto Filhos de Samambaia. A kombi era utilizada, principalmente, para distribuir alimentos para cerca de 1.500 moradores carentes da região. “Estamos aceitando doações de quem puder nos ajudar com o conserto do carro, pois precisamos dele para continuar nosso trabalho social”, ressalta.

Como forma de agradecer por ninguém ter se ferido, Rafael publicou um vídeo em suas redes sociais para relatar o incidente. Assista:

“Foi um verdadeiro livramento. Muito fogo em um posto de gasolina só poderia resultar em uma tragédia. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Quando vi as imagens depois, me assustei com a gravidade”, detalha Rafael.

Quem tiver interesse em ajudar no conserto do motor da kombi, pode realizar uma doação para o Pix 98654-7724.

metropoles