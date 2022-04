Vídeo: mulher perde controle de moto e morre após ser arremessada

Rhaisa de Oliveira Santos, 29 anos, morreu após perder o controle da moto em uma rotatória de Corumbá. Ela não portava nenhum documento e foi reconhecida pelo pai dela.

O acidente aconteceu na madrugada de Segunda (4).

Ela era funcionária do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação), que declarou luto de dois dias e o adiamento de assembleia convocada para esta terça-feira (05).

“Que os nossos corações, dos familiares e amigos sejam confortados”, publicou o Simted em sua rede social.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, Rhaisa trafegava pela Avenida Rio Branco sentido oeste/leste e no cruzamento com a rua Albuquerque, perdeu o controle do veículo, bateu na guia da rotatória e foi arremessada a uma distância de cerca de 30 metros, caindo próximo ao canteiro da via.

Imagens mostram exatamente o descrito pela testemunha.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas a motociclista não tinha mais sinais vitais.

topmidianews