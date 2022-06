VÍDEO: No dia da visita de Bolsonaro, Parque do Povo canta ‘olê, olá’ de Lula em Show de Juliette

No dia da visita de Bolsonaro, Parque do Povo canta ‘olê, olá’ de Lula em Show de Juliette









A polarização da disputa presidencial deste ano marcou o dia de São João, no Maior São João do Mundo, em Campina Grande. No início da noite, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanharam a visita dele na festa. O presidente assistiu à apresentação de uma quadrilha na pirâmide do Parque do Povo.

Depois de ser vaiado em Caruaru, preferiu não subir no palco principal em Campina.

No show da paraibana Juliette foi a vez dos apoiadores do ex-presidente Lula. O “olê, olê, olê, olá”, tradicional nas campanhas do petista, ecoou no Parque do Povo.

“Respeita a minha Paraíba”, disse Juliette, de forma comedida.

Os dois episódios compõem um retrato da sucessão presidencial deste ano. Reflete também o que tem sinalizado as últimas pesquisas de intenção de votos. Na região Nordeste, apesar das investidas de Bolsonaro em busca de votos, Lula continua com uma vantagem significativa.

Veja também Disputa por espaços afasta Efraim e Pedro Cunha Lima de agenda de Bolsonaro na Paraíba

Nas redes sociais, o senador Veneziano Vital (MDB) aproveitou para emendar: “Campina Grande, a Paraíba, o Nordeste e o Brasil é Lula”, escreveu.

Preferido do petista no Estado e pré-candidato ao Governo, ele não perdeu a oportunidade…

jornaldaparaiba

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...