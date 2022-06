VÍDEO: público vaia prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, e deputada Jane Panta durante show de São João

Cidade recebeu Tarcísio do Acordeon nesta segunda-feira (27) e ao subir no palco para apresentar a atração, prefeito recebeu vaias.

O prefeito da cidade de Santa Rita, Emerson Panta e a deputada estadual Jane Panta foram vaiados pelo público durante o show de Tarcísio do Acordeon, que aconteceu na noite desta segunda-feira (27), no São João da cidade. (Confira vídeo acima).

Ao apresentar o cantor, o prefeito foi vaiado durante seu discurso. Logo após, a deputada subiu ao palco e também foi recebia com vaias pelo público.

Para o São João da cidade, ao todo são R$ 480 mil pagos em cachês para cinco bandas, de acordo com o que está detalhado na plataforma Tramita, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

clickpb