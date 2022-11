Vídeo: Roberto Guilherme gravou mensagem para se despedir da família

O ator e humorista Roberto Guilherme, que morreu na última quinta-feira (10/11), aos 84 anos, gravou um vídeo para se despedir dos familiares antes de falecer. As imagens foram divulgadas primeiramente pela Rede Globo e circulam nas redes sociais.

Roberto lutava contra um câncer e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul da capital carioca. Ele deixa a esposa, Sheila Sobral, com quem era casado desde 1966, dois filhos e três netos.

No vídeo, Roberto pede que os netos sigam na escola: “Quero nota 10. A nota que eu quero ter é nota 10. Parabéns”, diz. Em outro trecho, o humorista afirma que a família deve ficar unida. “Mais um beijão, aquele beijão forte. Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida. Fiquem com Deus, a família toda”, afirmou. Veja.

Carreira

Roberto Guilherme interpretou o Sargento Pincel em Os Trapalhões, da TV Globo, por mais de 30 anos. A identificação com essa personagem é tamanha que, em uma entrevista, afirmou que sua própria família lhe chamava de “Pinça”.

Na Turma do Didi, o Sargento Pincel contracenava com o Soldado 49, o Didi, personagem representado por Renato Aragão.

O corpo do ator foi velado na manhã de sexta-feira (11/11), no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. Lilian Aragão, esposa de Renato Aragão, foi uma das artistas que compareceram ao local para prestar as últimas homenagens ao ator. Em clima de comoção, amigos e familiares se abraçaram.