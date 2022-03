VIDEO: Roberto Paulino em entrevista diz que “Votar contra Raniery é votar contra Guarabira e o Brejo”

Em entrevista concedida na manhã desta terça feira (29) à TV Mídia, o ex Governador Roberto Paulino falou sobre eleições 2022 e sobre a situação de Guarabira e do brejo não ter no momento nenhum representante na Câmara Federal e com isso Guarabira tem perdido ao longo do tempo. Roberto Paulino disse que Guarabira e região precisa voltar a ter um representante de fato e disse “Votar contra Raniery é votar contra Guatabira e o brejo”.

Roberto e o irmão Robson Paulino, foram os únicos e últimos representantes de Guarabira, na Câmara Federal, e agora com a pré candidatura de Raniery, poderá ter novamente esse representante em Brasília-DF.

Veja o trecho:

Veja a entrevista na íntegra:

