Vídeo; Suspeito de matar policiais rodoviários foi filmado andando entre carros na BR-116 momentos antes do crime

O suspeito de matar a tiros dois policiais rodoviários federais no quilômetro 6 da BR-116, no Bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (18), foi filmado caminhando entre veículos na rodovia momentos antes do crime. O autor dos disparos também foi morto.

Segundo a Secretaria da Segurança, os dois agentes da Polícia Rodoviária Federal faziam atividades de patrulha “quando foram retirar um homem em situação de rua que estava transitando entre os carros no meio da via”. “Após ser abordado, o suspeito teria tirado a arma de um dos policiais e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes”, diz a nota.

O vídeo mostra o suspeito andando no meio da pista, no sentido contrário ao dos veículos que trafegavam na via. Ao fundo, é possível ver um dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) próximo a um veículo que estava parado na rodovia.

Os policiais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho. Já o suspeito ainda não teve a identidade informada. Um segundo suspeito está sendo procurando.

Com informações do G1 Ceará

