Vídeo: torcida organizada do Atlético-MG fura bloqueio em estrada

Membros da principal torcida organizada do Atlético-MG, a Galoucura, furaram um bloqueio feito por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a vitória de Luis Inácio Lula da Silva para presidente da República. Em vídeos que circulam nas redes sociais nesta terça-feira (1/11), os torcedores retiram os objetos do meio da pista para seguirem viagem.

Os vídeos foram publicados pelo presidente da entidade, Josimar Júnior, é possível ver membros da organizada retirando os objetos deixados pelos manifestantes em uma estrada não identificada. No áudio, Josimar intitula o grupo de “tropa do fura bloqueio”, e comemora que o comboio seguirá viagem. “Todos os bloqueios que tiverem, nós vamos tirar”, avisa.