VÍDEO: trio rende clientes e funcionários em shopping de Campina Grande e assaltante acaba morto ao trocar tiros com policial

Um assaltante foi morto ao trocar tiros com um policial militar de folga, dentro de um shopping em Campina Grande. O fato aconteceu nesta quinta-feira (7) quando o homem e mais dois comparsas renderam clientes e funcionários do centro comercial.

Segundo informações repassadas ao ClickPB pelo tenente-coronel Figueiredo, do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), ao perceber a abordagem do trio, o policial militar reagiu ordenando que os criminosos se rendessem. Um dos assaltantes, que estava armado, enfrentou o PM e trocou tiros com ele, sendo baleado e morto ainda dentro do shopping.

A tentativa de assalto assustou os clientes e funcionários do shopping. Os dois comparsas do assaltante morto conseguiram fugir.

O Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer o bandido baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

clickpb