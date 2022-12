Vídeo: “Vão prestar continência a um bandido?”, diz Zambelli a generais

Diante dessa declaração dos militares, a deputada bolsonarista gravou o vídeo no qual afirma: “Vocês vão querer prestar continência a um bandido [se referindo a Lula] ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta, se dizendo apartidário, é hora de se posicionar, de que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que quer implantar o comunismo, e tirar nossas liberdades, ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando ‘salvem nossas almas’ diante dos quartéis generais?”.

Zambelli faz referência a grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro – que não aceitam a derrota dele para Lula – os quais permanecem acampados, em frente a quartéis do Exército, pedindo intervenção militar.

“Na falta de supremos, que alvejam e rasgam nossa constituição, os senhores [generais] são a garantia da lei e da ordem, e contamos com os senhores”, afirma ainda Zambelli no vídeo.

A política já havia incitado um golpe de Estado a extremistas, que bloqueavam rodovias em todo o país, logo após a derrota de Bolsonaro, no segundo turno.

“Moraes acha que tem o poder de decidir funções do Executivo. Não tem. Ordens ilegais não se cumprem”, disse Zambelli em 31 de outubro, após o ministro Alexandre de Moraes mandar que a Polícia Rodoviária Federal e as PMs liberassem as vias ocupadas ilegalmente pelos extremistas. Na ocasião, a deputada chamou os extremistas de “ativistas.”

Dois dias antes, Zambelli havia sido destaque no noticiário após apontar uma arma contra um homem negro, nos Jardins, zona oeste paulistana. A ação foi gravada em vídeo.

Ela alegou ter sacado a arma após o jornalista Luan Araújo, de 32 anos, a ter supostamente xingado enquando ela almoçava com o filho de 14 anos.

metropoles