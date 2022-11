Vídeos: bolsonaristas protestam no RJ e afetam rodovias de 17 estados

Rio de Janeiro e Brasília – Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem, ainda na tarde desta quarta-feira (2/11), em pelo menos dois pontos do Rio de Janeiro (RJ), para protestar contra a derrota do atual mandatário brasileiro nas eleições deste ano. Além do Rio, manifestações semelhantes, em frente a quartéis, são vistas em oito estados e no Distrito Federal. Em Brasília, pessoas chegaram a estacionar no Cruzeiro e andar praticamente 1km até o QG do Exército para participar da movimentação.

Manifestantes se afetam as rodovias de 17 estados: Acre (dois pontos), Amazonas (três), Bahia, Espírito Santo (três), Goiás (três), Maranhão, Minas Gerais (sete), Mato Grosso (30), Mato Grosso do Sul (duas), Pará (16), Pernambuco (três), Paraná (20), Rondônia (11), Rio Grande do Sul (quatro), Santa Catarina (35), São Paulo (três) e Tocantins (cinco).

No Rio de Janeiro, os apoiadores de Bolsonaro exibiram faixas pedindo “intervenção militar” e entoaram gritos de “prontos para a guerra” e “eu autorizo”. Um dos grupos se concentrou na Avenida Presidente Vargas, no Centro, em frente ao Comando Militar do Leste.

A pista lateral foi interditada, mas ainda não há interrupção no fluxo de carros. Nas imagens, é possível identificar que os veículos foram desviados para as faixas centrais.

Outra movimentação foi registrada nas proximidades da Vila Militar, na zona oeste da capital fluminense.