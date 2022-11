Vídeos: Claudia Leitte é vaiada e recebida com coro de Lula em show

A cantora Claudia Leitte se apresentou na Micareta Salvador, nessa sexta-feira (4/11), e foi vítima de vaias por parte da plateia. O público do evento em Salvador interrompeu o show da loira com gritos e vaias em homenagem ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o público gritando o nome de Lula, enquanto a cantora apenas olha para a plateia da Micareta Salvador.

Assista:

No momento dos gritos, Leitte cantava a música Chame Gente. Ela tentou falar com os fãs, mas foi vaiada por parte deles.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse Claudia.