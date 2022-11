VÍDEOS: Torcida do Corinthians coloca bolsonaristas para correr em SP; um deles até deixou a moto

Membros da Gaviões da Fiel e do coletivo Somos Democracia agiram para acabar com bloqueio de bolsonaristas na Marginal Tietê e também na via Dutra, a caminho do Rio de Janeiro.

Membros do coletivo Somos Democracia e da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, colocaram bolsonaristas que faziam ato golpista na Marginal Tietê, em São Paulo (SP), para correr.

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam o resultado eleitoral, bloqueiam vias em todo o país, mas na capital paulista foram confrontados pelos torcedores alvinegros na Ponte das Bandeiras.

Ao avistar a chegada dos corinthianos, os bolsonaristas fugiram com seus veículos do local. Um deles chegou a deixar sua motocicleta com seus pertences para trás. Os torcedores do Corinthians, inclusive, entregaram a chave da moto do homem que fugiu para a polícia.

“Nos sentimentos no direito de manifestar nossa disposição de garantir que a vontade do povo através das urnas seja respeitada”, escreveu Danilo Pássaro, um dos membros do Somos Democracia, ao divulgar um vídeo que mostra a ação dos torcedores. Membros da Gaviões da Fiel que estavam a caminho do Rio de Janeiro também acabaram com um bloqueio bolsonarista na via Dutra, a caminho do Rio de Janeiro.

