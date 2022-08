Vigilante é preso em Campina Grande suspeito de envolvimento em assalto a agência do Banco do Brasil

Um vigilante foi preso em Campina Grande suspeito de envolvimento em um assalto a agência do Banco do Brasil, localizada próxima ao Parque da Criança. A prisão foi executada nesta terça-feira (23) durante operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil da Paraíba. No total, foram cumpridos 13 mandados e dois homens foram presos: um deles é o vigilante e outro é um investigado capturado em João Pessoa.









Dez mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais, contra criminosos que já tinham sido presos pela Polícia Civil nas duas operações anteriores, relacionadas ao mesmo assalto ao Banco do Brasil do Parque da Criança.

O vigilante foi detido ainda dentro da agência do Banco do Brasil pela equipe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), da Polícia Civil da Paraíba em Campina Grande.

De acordo com o delegado Diego Beltrão, o grupo é o mesmo que atacou a agência do Banco do Brasil na Avenida Epitácio Pessoa, na capital paraibana, no último dia 9 de agosto. Dois alvos cujos nomes estavam na operação de hoje permanecem foragidos.

“É uma organização criminosa bem ramificada, composta por muitos assaltantes, mas que pelo menos dez deles já foram presos, depois que começamos a investigar o grupo, em maio deste ano, quando eles atacaram a agência do Banco do Brasil nas proximidades do Parque da Criança. Aprofundamos as investigações e prendemos mais dois membros da quadrilha hoje, incluindo o vigilante”, relatou o delegado Diego Beltrão.

Os mandados cumpridos são de prisão preventiva e mandados de busca. A Polícia Civil continua investigando a organização, com indícios de que o grupo pode estar envolvido em ataques a instituições financeiras fora do estado.

