VIII FEQUAJAC será dia 01 de julho na Vila Junina, em Jacaraú

O Festival de Quadrilhas de Jacaraú (FEQUAJAC) está em sua 8ª edição e acontecerá no dia 01 de julho na Vila Junina, o evento faz parte do Circuito Junino e Arraiá do Interior.

O FEQUAJAC é um dos maiores eventos da região e atrai uma multidão entre a população de Jacaraú e turistas. O festival contará com a participação de dezenas de quadrilhas de diversas regiões da Paraíba.

As quadrilhas interessadas em participar do festival deverão se inscrever através do contato (83) 98828-3526, professor Alindemon. As inscrições ocorrem do dia 06 a 26 de junho.

O evento é organizado pela quadrilha junina Sanfona de Ouro (Jacaraú) em parceria com o Governo Municipal de Jacaraú. A premiação será de R$ 8.000,00 (oito mil) reais em prêmios para 1º, 2º e 3º lugar e ainda premiações para melhor marcador; casal de noivos; rei e rainha do milho; casal de cangaço e casal da diversidade.

A competição entre as quadrilhas é um verdadeiro show pirotécnico e cenográfico. Desde a escolha do tema, figurino, músicas e coreografias, as quadrilhas encantam o público com charme e beleza das suas belas apresentações.

