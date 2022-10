Vinda de Lula à Paraíba antes do 2º turno deve ser anunciada nos próximos dias, prevê João Azevêdo

A expectativa sobre a vinda de Lula à Paraíba antes do 2º turno segue ainda sem previsão de data. Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, o candidato à reeleição ao Governo da Paraíba, João Azevêdo (PSB), disse que uma tentativa segue sendo construída para viabilizar uma agenda do petista no estado.

Segundo o socialista, a vinda de Lula deve ser anunciada nos próximos dias, assim que for oficializada a próxima agenda nacional do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Como obtido pelo ClickPB, em contato com a coordenação da campanha de Lula, nesta terça-feira (11), ainda não há previsão, muito menos uma data para essa visita. Essa semana, a agenda dele tem visitas próximas a João Pessoa como na capital pernambucana Recife, além de Salvador, Aracajú e Maceió.

Confira a seguir os próximos comícios do ex-presidente pelo país.

Terça-feira, 11 de outubro de 2022

19h00 – Caminhada na Baixada Fluminense – Belford Roxo (RJ)

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022

10h00 – Caminhada no Alemão (RJ)

16h30 – Caminhada em Salvador

Quinta-feira, 13 de outubro de 2022

11h00 – Caminhada Aracaju

16h00 – Caminhada em Maceió

Sexta-feira, 14 de outubro de 2022

11h00 – Caminhada em Recife

