Virginia se perde a caminho de trio e para em casa de seguidora

Depois do perrengue, a influenciadora conseguiu chegar ao camarote em que iria ficar e curtiu a noite de Carnaval sem mais problemas. Esta é a primeira vez que Virginia Fonseca aproveita a folia em Salvador.

Influenciadora estreia no Carnaval de Salvador em trio badalado

Na última quinta-feira (16/2), a coluna Leo Dias noticiou com exclusividade a ida de Virginia para a capital baiana, onde está aproveitando os dias de folia. Virginia Fonseca subiu em um dos trios mais badalados da cidade, o da grife Dolce & Gabbana, e curtiu ao lado de celebridades, como Bruna Marquezine.Ano passado Virginia curtiu, pela primeira vez, o Carnaval do Rio de Janeiro. Este ano ela participará apenas desse trio e acompanhará Zé Felipe nos shows que ele fará no Ceará. De acordo com a agenda do cantor, o casal passará pelas cidades cearenses de Baturité, Acaraú, Paracuru e Quixadá.

metropoles