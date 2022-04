Uma das vítimas do acidente de motocicleta ocorrido na noite desta sexta-feira (29), na rodovia PB-073 que liga o distrito de Rua Nova e Belém, está no Hospital de Trauma, em João Pessoa, aguardando por cirurgia no pulso. José Batista da Silva, 51 anos, mora na cidade de Caiçara, e retornava para casa, depois de passar o dia trabalhando como pedreiro, quando se chocou com outra motocicleta.

A informação foi repassada por um sobrinho da esposa da vítima.

