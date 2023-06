Viúva de Erasmo Carlos é excluída de homenagem ao cantor e desabafa

A viúva de Erasmo Carlos, que morreu em novembro do ano passado, voltou a ser assunto na mídia. Acontece que Fernanda Esteves não recebeu convite para participar do Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu na última quarta-feira (31/5), no Rio de Janeiro.

O cantor concorreu em duas categorias e recebeu uma homenagem póstuma. Para quem não sabe, Fernanda Esteves teve um relacionamento de 12 anos com Erasmo Carlos. Aliás, a pedagoga chegou a ter uma conversa exclusiva com Lucas Pasin, e revelou que não sabia das premiações.

Fonte:metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...