“Vou dar um beijo no Bonner”, brinca Bolsonaro sobre sabatina no Jornal Nacional

Bolsonaro participa, nesta segunda-feira (22), de entrevista com os apresentadores do Jornal Nacional. Ele é o primeiro dos quatro postulantes que serão entrevistados ao longo da semana.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta segunda-feira (22/8) da primeira rodada de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos ao Planalto que disputam a eleição em outubro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo diz que irá “beijar” o apresentador William Bonner. A jornalista Renata Vasconcellos também compõe a bancada do telejornal.

O vídeo foi gravado pelo ministro das Comunicações Fábio Faria: “Olha a cara de preocupado do presidente com o JN” Em meio às risadas, Bolsonaro responde: “Opa! Vou dar um beijo no [William] Bonner hoje, pô”.









A sabatina está marcada para acontecer às 20h30, na TV Globo, e deve ter duração de até 40 minutos. Em 2018, as entrevistas duraram 27 minutos. Depois de Bolsonaro, o Jornal Nacional receberá Ciro Gomes (PDT), na terça-feira (23); Lula (PT), na quinta-feira (25); e Simone Tebet (MDB), na sexta-feira (26/8).

Em sua última aparição no telejornal, o presidente fez menção ao divórcio do apresentador Bonner e de Fátima Bernardes, fugiu das normas do noticiário e comentou ainda sobre o suposto apoio de Roberto Marinho ao golpe militar de 1964.

Para evitar novo mal-estar durante a entrevista, os aliados orientam que o presidente não ataque as urnas ou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e que se mantenha firme para falar sobre os atos do governo, caso seja questionado sobre risco de golpe ou o esquema de rachadinha.