Wanessa Camargo estreia no Carnaval com Bloco Xainirô em São Paulo

Wanessa Camargo tem a estreia de seu bloco ‘Xainirô’ marcada em São Paulo durante o Carnaval de 2023. Durante o dia 12 de fevereiro, o bloco de rua que antes passaria pela Av. Marquês de São Vicente, agora tem uma nova rota. A concentração e saída do evento acontecerá no circuito dos mega blocos; Rua Laguna, próximo ao número 393, no bairro Santo Amaro. Marcado para começar às 11h, o novo circuito é exatamente o mesmo de Luísa Sonza, que também desfilará por lá mais tarde no mesmo dia.

Mas ela não fará essa festa sozinha. A promessa é de que a folia fique ainda mais completa com convidados especiais. Wanessa Camargo receberá Aretuza Lovi, Francinne, Johnny Hooker, Lia Clark, Lorena Simpson, Luiza Possi, Pepita, Vitão, e os Dj’s Breno Barreto e Vitor Zucarelli em um repertório com muita alegria e energia, trazendo os principais hits desses 22 anos de carreira, mas também, alguns sucessos de outros gêneros. “Queremos fazer uma grande farofa. Teremos pop, funk, rock e muito axé. Amo muito os hits clássicos de carnaval dos anos 2000”, declarou a cantora.

Inspirada no sucesso da sua carreira “Shine It On”, Wanessa vai puxar pela primeira vez o bloco de carnaval Xainirô. O bloco é gratuito e pensado para todos os públicos de todas as gerações. A expectativa é que a cantora puxe o trio por cerca de 4h de pura agitação, com concentração às 11h e encerramento às 16h.

*SP e BH*

Wanessa Camargo faz sua estreia nos trios elétricos em São Paulo, dias antes das datas oficiais dos festejos que movimentam milhões de foliões. A cidade, que sempre é palco de shows e turnês da artista, deve reunir milhares de fãs e público em geral.

A novidade é que Wanessa não puxará o bloco somente na capital paulista. Belo Horizonte também é a outra cidade que a cantora deve arrastar uma multidão. A data oficial deve ser anunciada em breve.

“A ideia é ter o Bloco Xainirô todo ano. Espero poder levar para várias cidades do Brasil, mas por enquanto temos confirmados Belo Horizonte e São Paulo. Outras capitais estão no radar”, afirma Wanessa.

*Wanessa no Carnaval*

A relação com o Carnaval na vida de Wanessa Camargo não é de hoje. A cantora costuma viver o carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro. Já desfilou na Beija Flor, Imperatriz Leopoldinense e foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, que é sua escola do coração.

Serviços

Bloco Xainirô com Wanessa Camargo e Convidados

Data: 12 de fevereiro (domingo)

Horário: Concentração 11h / Encerramento 16h

Local: Rua Laguna, próx ao número 393, Santo Amaro. São Paulo – SP

Curtir isso: Curtir Carregando...