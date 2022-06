Wesley Safadão cancela shows na Paraíba e na Bahia após lesão na coluna

O cantor Wesley Safadão cancelou seis shows que faria neste sábado (25) e domingo (26), inclusive na Paraíba. Wesley cantaria em Monteiro e em Santa Luzia, amanhã, mas deu uma pausa na agenda após lesão na coluna.

“A WS Shows, empresa que gerencia a carreira de Wesley Safadão, informa que por motivos de saúde do cantor, os shows que aconteceriam hoje (25/06) em Santo Antônio de Jesus/BA, Cruz das Almas/BA e Conceição do Jacuípe/B e amanhã (26/06) em Ibicuí/BA, Santa Luzia/PB e Monteiro/PB, respectivamente, não poderão ser realizados”, declarou a produtora do cantor.

Ainda segundo a nota, “Wesley Safadão encontra-se em recuperação de uma lesão na coluna e por recomendações médicas ficará em repouso. O artista retomará a agenda normalmente após alta médica. Agradecemos o carinho e compreensão de todos.”

Parlamentopb

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...