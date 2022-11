Wesley Safadão lança primeira parte do álbum “TBT WS 2” com destaque para “Agora Vai Ser Pra Valer”

Álbum dividido em duas partes traz participações de Mara Pavanelly, Márcia Fellipe e Raí Saia Rodada

Em um dia histórico, Wesley Safadão reuniu em Caruaru, no Pernambuco, mais de 30 mil pessoas que entregaram tudo de si cantando com Taty Girl e Calcinha Preta, e se emocionaram com as participações de Mara Pavanelly e Márcia Fellipe, ex-companheiras de Garota Safada, e de Raí Saia Rodada, amigo do cantor.

Foram mais de 6 horas de show com sucessos como “Agora vai ser pra valer”, “Jejum de amor”, “Tentativas em vão”, “Obsessão” e muitos outros. A presença do ballet, marcante para o público que acompanha WS desde o início, foi outro ponto alto da apresentação.

E como nada de Wesley Safadão é meio termo, o líder preparou um lançamento à altura, e hoje a partir das 20h30, ele fará uma live especial para anunciar a primeira parte do álbum que chega às plataformas às 21h (assista aqui). E não acaba aí, após a divulgação do single “Agora vai ser pra valer”, que encabeça o projeto, Safadão fará 15 minutos de after party contando todo o processo e concepção do TBT do Safadão 2 e responderá à perguntas dos fãs.

No YouTube as faixas serão liberadas em clipes ao longo do mês de novembro e dezembro. Uma série de 5 episódios mostrando os bastidores dessa gravação especial também será disponibilizada no canal oficial do artista.

Wesley Safadão acumula mais de 7,5 bilhões de visualizações e 13,5 milhões de inscritos no YouTube. Nas plataformas de áudio já são mais de 10 milhões de ouvintes mensais.

