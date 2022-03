Wesley Safadão se pronuncia após ter conta do Twitter hackeada

O cantor Wesley Safadão fez piada após a sua conta oficial no Twitter ter sido hackeada, na noite dessa terça-feira (22/3). Mensagens com conteúdo pornográfico explícito, além de outras com cunho racista e intolerante, foram publicadas na conta do artista.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o cantor se pronunciou sobre o tema com bom humor. “Esse negócio de botar senha 12345, está vendo o que deu? Eu esqueço as minhas senhas, então coloco senhas fáceis. Hackearam meu Twitter, postaram um monte de bagaceira em meu Twitter, mas a gente já está resolvendo”, disse ele.

Safadão ainda fez um apelo aos criminosos: “Pelo amor de Deus, hackers, devolvam a minha conta”.

Na manhã desta quarta-feira (23/3), os fãs de Safadão se depararam com vídeos explícitos, além de mensagens racistas em sua conta no Twitter. Logo em seguida, a equipe do artista divulgou uma nota à imprensa, afirmando que a conta havia sido hackeada.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão teve sua conta do Twitter hackeada nesta madrugada, onde foram feitas postagens de conteúdos impróprios. A equipe responsável pelas redes sociais do artista já está tomando as devidas providências para resolver o ocorrido”, diz o comunicado.

Até a publicação desta matéria, os vídeos e imagens ainda não haviam sido apagados da conta do cantor.

