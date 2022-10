WhatsApp fica fora do ar em todo o mundo nesta terça-feira

Aplicativo de mensagens está fora do ar para milhares de usuários desde a madrugada, inclusive no Brasil.

O popular aplicativo de mensagens WhatsApp parou de funcionar para muitos usuários em todo o mundo, com usuários no Brasil, Índia, Reino Unido, África do Sul e Ásia relatando problemas com o envio e recebimento de textos e vídeos.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”, disse um porta-voz da empresa controladora do WhatsApp, A Meta Platforms, nesta terça-feira (25).

O Downdetector disse que mais de 11 mil usuários em toda a Índia relataram uma interrupção, enquanto os números para o Reino Unido estavam em 68 mil e 19 mil para Singapura.

O site de monitoramente registrou um pico de reclamações às 3h55 desta terça.

O Downdetector rastreia interrupções reunindo relatórios de status de várias fontes, incluindo erros enviados pelo usuário em sua plataforma. A interrupção pode ter afetado um número maior de usuários.

WhatsApp está fora do ar no mundo todo há cerca de uma hora (Imagem: Captura de tela/Olhar Digital)

CNN