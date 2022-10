Wilson defende candidatura do Republicanos à presidência da Assembleia, mas decisão só virá após 2º turno

Wilson acredita que o nome do deputado Adriano Galdino segue sendo o mais cotado para a disputa à presidência da Casa de Epitácio Pessoa.

O deputado estadual Wilson Filho defendeu que o Republicanos indique um nome para concorrer à presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba no próximo biênio. No entanto, o parlamentar destacou que o assunto será tratado devidamente só após o segundo turno. As declarações foram dadas em entrevista ao programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, nesta segunda-feira (17).

Como acompanhou o ClickPB, Wilson Filho destacou que a prioridade do momento é a reeleição de João Azevêdo (PSB). “Eu acho que todos nós temos uma prioridade, uma missão, que é o segundo turno, a reeleição de João Azevêdo”, ele enfatizou que somente após o dia 30 de outubro, com a vitória de João Azevêdo, o partido irá se considerar vencedor nestas Eleições.

Wilson acredita que o nome do deputado Adriano Galdino segue sendo o mais cotado para a disputa à presidência da Casa de Epitácio Pessoa. Apesar de dizer que presidir uma casa legislativa é o sonho de todo parlamentar, ele prefere não colocar o seu nome à disposição no momento. Wilson Filho acredita que o desenrolar da escolha se dará de forma natural e poderá até ser unânime na Assembleia.

“Se todos se unirem, com a quantidade de deputados estaduais que venceram as eleições apoiadores de João Azevêdo, nós temos uma bancada de apoio a Joao Azevêdo muito forte”, comentou o deputado.Questionado, Wilson Filho não se manifestou se deverá continuar como líder da bancada governista da Assembleia Legislativa no próximo mandato. Ele declarou que a decisão cabe ao governador eleito, que irá se posicionar conforme a necessidade.

