Zambelli após Gilmar mandar entregar arma em 48h: “Impossível cumprir”

“Impossível cumprir determinação para devolver minha arma em 48 horas. Estou em missão oficial fora do país e só retorno no dia 23 (sexta-feira). Portanto, nem que quisesse eu conseguiria”, diz Carla Zambelli.

“Ainda não fui intimada sobre essa decisão do STF. Então vou aguardar a intimação para saber que providências jurídicas tomarei”, completou.

A parlamentar pretende recorrer da determinação do ministro Gilmar Mendes alegando que a Procuradoria Geral da República cometeu erros nos argumentos apresentados para requerer a suspensão de seu porte de arma. A ação foi ingressada no STF após Zambelli sacar arma numa avenida em São Paulo às vésperas do segundo turno.

Carla Zambelli está em missão oficial em Portugal, Itália e Espanha. Dos nove dias fora do Brasil, cinco terão ônus à Câmara dos Deputados. A parlamentar diz levar a autoridades internacionais informações sobre a “situação de censura” no Brasil. Ela cita a atuação de Alexandre de Moraes e contesta a derrota eleitoral de Bolsonaro. Nesta quarta-feira, Zambelli estará no Senado da Itália.

metropoles