Zé Felipe diz que teve crise de ansiedade durante show de vídeo que viralizou

Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, usou as redes sociais, na terça-feira (21), para revelar que teve uma crise da ansiedade durante um show que realizou em Paracuru, Ceará, no domingo (19).

“Eu tive crise de ansiedade. Foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe quão ruim é a sensação, e a Virginia me ajudou muito a terminar o show. Quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer e terminar o show”, disse.

Um trecho da apresentação em questão viralizou de forma negativa nas redes sociais nos últimos dias. Nele, Virgínia está ao lado do marido dançando enquanto ele canta “Facilita Aí”.

“Tem que procurar saber, antes de qualquer coisa, para postar”, disse Zé Felipe sobre os comentários que vem recebendo.

Em um vídeo publicado por Virgína Fonseca no YouTube, ela e o marido comentaram sobre o episódio.

Na publicação, a influenciadora conta sobre sua preparação para os shows e quando ela começa a falar sobre as apresentações daquela noite, Zé, sem aparecer, diz: “No segundo [show] me deu um pouco de crise de ansiedade”.

Ela responde dizendo que sentiu que ele não estava bem quando o viu desanimado: “Eu não costumo entrar no palco do Zé Felipe, só se ele me chamar. Eu senti que ele estava mal e fui e entrei na hora para animar, para fazer alguma coisa”.

“Eu senti que tinha que fazer aquilo. Fiquei preocupada (…) Ele saiu [do palco] e falou ‘me deu crise de ansiedade’ (…) Depois, ele voltou outra pessoa.”, continuou.

CNN

Curtir isso: Curtir Carregando...