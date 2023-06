secretário-chefe de governo, Roberto Paulino, fez uma visita de cortesia ao coordenador estadual do programa PROCASE-PB

Durante a visita, o coordenador explanou sobre o programa e sua importância para o desenvolvimento rural sustentável do Estado.

Na oportunidade, o secretário acompanhou os excelentes resultados obtidos através do programa na Paraíba.

As ações de abrangência do PROCASE perpassam desde eventos ou cursos de capacitação e formação de mulheres, jovens e quilombolas ao fortalecimento de atividades produtivas, com a disponibilização de recursos financeiros destinados ao apoio e fomento a novos ou já consolidados empreendimentos rurais, agrícolas e não agrícolas.

Relacionado